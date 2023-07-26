Пригожин будет на частном ужине с Путиным обновлено 17:07
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завтра будет присутствовать на частном ужине с президентом РФ Владимиром Путиным, однако СМИ предупредили не писать об этом. С таким утверждением выступили сегодня некоторые российские телеграм-каналы.
«Пригожин сейчас находится в Санкт-Петербурге и проводит конфиденциальные встречи с главами африканских государств. Возможно, Пригожин будет завтра на форуме и примет участие в частном ужине, устроенном Путиным. Однако власти проинструктировали государственные новостные компании не упоминать о присутствии Пригожина на форуме», - пишут некоторые российские телеграм-каналы.
* * * 14:55
А тем временем в самой России произошло сенсационное событие. «Главный бунтарь и предатель», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принимает участие в форуме Россия — Африка, который начался 27 июля в Санкт-Петербурге. В форуме принимает участие и президент России Владимир Путин.
Его совместную фотографию с послом Центральной Африканской Республики (ЦАР) Леоном Додону разместил на своей странице в иностранной соцсети глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
На снимке Евгений Пригожин, одетый в синие джинсы и белую рубашку, жмет руку облаченному в классический деловой костюм Додону в здании на фоне богато украшенной лестницы. «Господин посол поделился со мной первыми фото с саммита Россия — Африка, — подписал Сытый свою публикацию. — Видим знакомые лица».