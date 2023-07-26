Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завтра будет присутствовать на частном ужине с президентом РФ Владимиром Путиным, однако СМИ предупредили не писать об этом. С таким утверждением выступили сегодня некоторые российские телеграм-каналы.

«Пригожин сейчас находится в Санкт-Петербурге и проводит конфиденциальные встречи с главами африканских государств. Возможно, Пригожин будет завтра на форуме и примет участие в частном ужине, устроенном Путиным. Однако власти проинструктировали государственные новостные компании не упоминать о присутствии Пригожина на форуме», - пишут некоторые российские телеграм-каналы.