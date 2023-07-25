Африканцы интересуются азербайджанским оружием

Продукция оборонной промышленности Азербайджана хорошо известна на африканском рынке, поступает много запросов на ее покупку, заявил журналистам старший советник отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана полковник-лейтенант Надир Алиев, рассказывая о стенде Азербайджана на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

Он отметил, что на продукцию оборонной промышленности Азербайджана имеются особые покупатели: "На нашу продукцию есть особый спрос. Здесь проходят встречи на уровне руководства, и они не безрезультатны. Хотя основной целью выставки является представление ориентированной на экспорт продукции, мы также заинтересованы в создании определенной клиентской базы в будущем и налаживании сотрудничества.

В настоящее время подписываются меморандумы о взаимопонимании, которые в конечном итоге приведут к договорам о купле. На этой выставке мы ведем переговоры не только по поводу экспорта, но и по налаживанию сотрудничества для создания в будущем различных видов боеприпасов нового назначения или военно-технических средств".