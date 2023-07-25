ЦБ Турции объявил прогноз по инфляции: почти в три раза больше, чем ожидалось

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец года с 22,3% до 58%, сообщила в четверг председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан, пишут турецкие СМИ.

"Мы повысили прогноз по инфляции на конец 2023 года до 58%. Прогноз на 2024 год обновлен до 33%, а что касается 2025 года, то ожидаем, что инфляция снизится до 15%", — сообщила Эркан на пресс-конференции.

По ее словам, согласно новому прогнозу банка, продуктовая инфляция в 2023 году будет на уровне в 61,5%.