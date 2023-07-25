США начали секретные переговоры по Донбассу

США начали секретные переговоры с Россией по Украине и предложили заново провести референдумы в Донбассе, и в качестве одного из вариантов предложили провести повторные референдумы в аннексированных Россией областях, сообщил The Moscow Times бывший американский чиновник, который непосредственно участвует в дискуссиях и, по собственным словам, ездит в Москву раз в три месяца.

По его словам, переговоры, которые в США называют «полуторным треком», проходят как минимум дважды в месяц, иногда в онлайн-формате, а их темы выходят далеко за пределы официально жесткой позиции западных стран.

США предложили Кремлю повторно провести голосование в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, чтобы выяснить истинные пожелания их жителей - хотят ли они жить в составе России.

Состоявшиеся прошлой осенью «референдумы», после которых Россия объявила об аннексии украинских территорий, США считают фиктивными. Но от проведения повторного голосования в России отказались.