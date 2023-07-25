Асрян после американцев встречается с китайцами
Глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян обсудил армяно-китайское сотрудничество в сфере военного образования с делегацией Национального университета оборонных технологий МО Китая.
Затрагивались вопросы подготовки кадров, образовательных программ, перспективы расширения контактов.
Недавно Асрян посещал США, где провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками Пентагона, в частности, с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
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