В России новый запрет

С 1 декабря 2023 года для регистрации на сайтах в российском сегменте интернета пользователю нужно будет предоставить российский телефонный номер, российскую электронную почту, данные от «Госуслуг» или использовать биометрические данные. Согласно сообщению российских СМИ, накануне Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении.

Изменения касаются сайтов, где требуется аутентификация пользователя. Закон предусматривает несколько легальных вариантов регистрации: по российскому номеру телефона; через портал «Госуслуг»; с помощью Единой биометрической системы; с помощью другой российской информационной системы, принадлежащей российскому юридическому лицу.

«Это означает, что в случае принятия такого нормативного акта зарегистрироваться на российском сайте при помощи адреса электронной почты, находящегося вне российской юрисдикции, будет нельзя. Российская электронная почта, хотя прямо и не указана, скорее всего подойдет. При регистрации российского электронного адреса используется российский мобильный номер, а он четко привязан к паспортным данным. Что такое «вне российской юрисдикции», тоже указано — владельцем сайта должен быть российский субъект», - пояснил Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ.

Большинство россиян из почтовых сервисов предпочитают Mail.ru — по данным исследования UniSender 2019 года, им пользуются 70%. На втором месте Яндекс Почта (18%), на третьем — Gmail (7,7%).