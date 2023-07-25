Слушания в Конгрессе: «скрывают правду об инопланетянах»

В среду в американском Конгрессе впервые прошли слушания об инопланетянах, на которых было заявлено, что в распоряжении американских властей есть предметы, созданные внеземным разумом, в том числе транспортные средства инопланетного происхождения, пишут американские СМИ.

В качестве свидетелей на заседание были приглашены три высокопоставленных офицера американской армии (один из них в отставке). Все они поделились опытом контактов с инопланетянами и ответили на вопросы законодателей – насколько сделать это позволяла секретность данных.

По словам одного из них – бывшего офицера разведки Дэвида Груша, Пентагон всеми силами пытается не допустить утечки информации о пришельцах. Он заявил, что власти США скрывают свидетельства о существовании внеземных объектов. Груш сказал комитету Конгресса, что он «абсолютно уверен», что правительство обладает информацией об НЛО. Пентагон опроверг эти утверждения.

«Я принял решение, основываясь на собранных мной данных, сообщить эту информацию своему начальству и нескольким генеральным инспекторам и, по сути, стал разоблачителем», — сказал он.

Груш также заверил, что на условиях анонимности беседовал с официальными лицами, которые утверждали, что с некоторых кораблей были извлечены так называемые «биологические препараты».

Законодатели потребовали от Министерства обороны большей прозрачности в связи с наблюдениями, назвав их потенциальной угрозой национальной безопасности. И член Палаты представителей-демократ Роберт Гарсия из Калифорнии, и член Палаты представителей Джаред Московиц, демократ из Флориды, заявили, что для Конгресса важно работать над этим вопросом на двухпартийной основе, чтобы добиваться большей ясности в этом вопросе.

«Многие американцы глубоко заинтересованы в этом вопросе», — сказал Московиц.