Российским депутатам запретили ездить на войну

Депутатам Госдумы запретили поездки в «зону спецоперации» в Украине без разрешения главы Минобороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает РБК со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

По словам одного из собеседников издания, запрет распространяется на посещение российскими парламентариями воинских частей и встречи с военнослужащими.

При этом российским депутатам разрешили совершать поездки в захваченные РФ регионы Украины, встречаться с военными на нейтральной территории и передавать им помощь. Собеседник издания добавил, что запрет введен после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.