Военный журналист: «неожиданное» продвижение ВСУ
Немецкий журналист Юлиан Рёпке поделился информацией о продвижении ВСУ в районе населенного пункта Работино, об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Российская армия уничтожила до шести украинских бронемашин во время флангового обхода юго-восточнее Работино. Несмотря на большие потери среди украинских войск, новости о том, что они оказались так далеко на юге и, таким образом, очистили все российские позиции к северу от этого района — было неожиданно, по крайней мере, для меня».
Журналист поделился видеоматериалом, который сопроводил комментарием о том, что россияне стараются отбить штурм на расстоянии, используя минные поля и РСЗО.
#NewsMap— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 27, 2023
The Russian army destroyed up to six Ukrianian armoured vehicles during a flanking attempt South-East (!!!) of #Robotyne.
Despite the high casualties among Ukrainian troops, being this far south (and thus having cleared all Russian positions north ot that area) was new… pic.twitter.com/TVOGHgQozf