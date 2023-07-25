Военный журналист: «неожиданное» продвижение ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Рёпке поделился информацией о продвижении ВСУ в районе населенного пункта Работино, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Российская армия уничтожила до шести украинских бронемашин во время флангового обхода юго-восточнее Работино. Несмотря на большие потери среди украинских войск, новости о том, что они оказались так далеко на юге и, таким образом, очистили все российские позиции к северу от этого района — было неожиданно, по крайней мере, для меня».

Журналист поделился видеоматериалом, который сопроводил комментарием о том, что россияне стараются отбить штурм на расстоянии, используя минные поля и РСЗО.