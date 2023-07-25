ВСУ: Россия готовится к блокаде Черного моря

Вооруженные силы Украины назвали несколько признаков того, что российские силы готовятся к блокаде Черного моря после выхода из зерновой сделки.

«Первая демонстрация - это были учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться. То есть они примеряются к спланированным провокациям», - заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, на возможную скорую блокаду также указывает подготовка корабельной группировки.

«За последнюю неделю в Черном море мы не наблюдали менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат», - указала Гуменюк.