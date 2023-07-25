Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:06

Как уже сообщалось, Ереван прибег к новой провокации: стремясь усилить систематические пропагандистские вбросы о «блокаде азербайджанских армян, проживающих в Карабахе», Армения направила к границе Азербайджана в район пограничного перехода на мосту Хакари десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Официальный Баку резко осудил эту очевидную провокацию, вновь подчеркнув, что единственным путем доставки грузов на территории, находящиеся под временным контролем российских миротворческих сил, является дорога Агдам – Аскеран – Ханкенди.

Тем временем водители грузовиков с продовольствием и другими товарами для карабахских армян продолжают ждать у моста Хакари, хотя прекрасно понимают, что в Карабах их все равно не пропустят. Расценив эту «гуманитарную миссию» как попытку посягательства на суверенитет Азербайджана, официальный Баку дал ясно понять, что в Ереване должны забыть об использовании для доставки грузов дороги Лачин – Ханкенди. Несколько дней назад президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения признала бывшую Нагорно-Карабахскую область территорией Азербайджана и, таким образом, нет необходимости провозить из Армении продовольствие и другие товары для этнических армян, когда есть дорога Агдам – Ханкенди, которую, правда, сепаратисты уже поспешили перекрыть бетонными блоками.

К слову, Самвел Бабаян, бывший полевой командир и один из лидеров сепаратистов, призвал соотечественников смириться с реальностью, принять условия, выдвинутые Азербайджаном, и согласиться на предложение использовать дорогу Агдам – Аскеран – Ханкенди. Следует отметить, что после последних переговоров, состоявшихся в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Шарль Мишель, председатель Совета Европейского союза, заявил, что положительно оценивает предложение Баку относительно использования агдамской дороги. Сразу же вслед за этим Международный комитет Красного Креста выступил с обращением, в котором призвал Армению не препятствовать использованию трассы Агдам – Ханкенди. На этом фоне резким диссонансом прозвучало заявление верховного комиссара по иностранным делам и безопасности Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего Азербайджан «открыть Лачинский коридор» и подчеркнувшего также, что использование агдамского маршрута не может быть альтернативой.

Похоже, шеф европейской дипломатии то ли не учитывает, то ли не понимает сложившуюся реальность, суть которой заключается в том, что «Лачинского коридора» как такового больше не существует. И даже Россия, жестко конкурирующая с Евросоюзом за право посредничать в армяно-азербайджанском мирном процессе, с этим фактом уже смирилась. Откровенно говоря, трудно понять, почему Жозеп Боррель вместо того чтобы призвать Армению не препятствовать использованию агдамского маршрута для решения продовольственных и других нужд армян Карабаха, выступил с прямо противоположной позицией. Впрочем, как и все тайное, это скоро станет явным. В целом же можно предположить, что настойчивость Армении и остатков карабахских сепаратистов, наотрез отказывающихся использовать дорогу Агдам – Аскеран – Ханкенди, продлится максимум еще несколько дней, после чего из-за полного отсутствия альтернатив им придется принять правила игры, которые диктует азербайджанская сторона. И в основу этих правил заложен четкий месседж о том, что удовлетворение потребностей армянского населения Карабаха через Агдам должно сопровождаться переговорами по запуску процесса их реинтеграции в состав Азербайджана. Другой вопрос, каким образом доставлять через Агдам в Ханкенди и другие районы, временно подконтрольные российским миротворческим силам, продовольствие и другие необходимые товары? Какие механизмы могут быть для этого задействованы?