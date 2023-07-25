Путин создает с Африкой единый фронт

Россия заинтересована в развитии многоплановых отношений с Африкой и предлагает странам континента создать «единое информационное пространство», заявил на саммите Россия-Африка в четверг президент Владимир Путин , сообщает The Moscow Times.

По его словам, в африканских государствах в ближайшее время начнут работать российские госСМИ: подготовку к открытию представительств ведут ТАСС, «Россия сегодня», телеканал RT, ВГТРК и «Российская газета».

«Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная непредвзятая информация о происходящих в мире событиях», — цитирует Путина РБК.

По словам президента, сотрудничество с Африкой в сфере массовых коммуникаций может включать в том числе обмен контентом, а также организацию образовательных курсов для журналистов и проведение «экспериментальных мероприятий».