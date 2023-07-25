Лига конференций: «Нефтчи» в Сараево против боснийцев

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Сараево на стадионе «Грбавица» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между боснийским «Железничаром» и азербайджанским «Нефтчи».

Судить встречу будет бригада арбитров из Эстонии во главе с Юри Фришером.

Ответная игра состоится 3 августа. Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Бешикташ» (Турция) – «Тирана» (Албания).

«Нефтчи» один раз сталкивался с боснийской командой в еврокубках. В Лиге чемпионов сезона 2004/05 бакинцы прошли «Широки Бриег» - 1:2 в гостях и 1:0 дома.

Спустя 10 лет «Широки Бриег» вернется в Азербайджан и обыграет в Лиге Европы «Габалу» со счетом 2:0. А в Боснии выиграет у габалинцев 3:0 и легко пройдет дальше.

Что касается «Железничара», то это клуб с большой историей, побеждавший еще в чемпионате Югославии. А лучшее достижение в еврокубках приходится на сезон 1984/85, когда команда из Сараево вышла в полуфинал Кубка УЕФА.

В прошедшем чемпионате Боснии и Герцеговины «Железничар» занял 3-е место.