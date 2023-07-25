Россия после вторжения в Украину, скорее всего, потеряла около 40 ударных вертолетов Ка-52, но эти вертолеты нанесли значительный ущерб Украине. Об этом свидетельствуют данные британской разведки, которые опубликовало 27 июля Минобороны Великобритании.

По данным разведки, украинские силы продолжают крупные наступательные операции в Запорожской области, и одной из самых влиятельных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52.

В сообщении говорится, что в последние месяцы Россия, скорее всего, пополнила свои силы на юге Украины по меньшей мере несколькими совершенно новыми вариантами Ка-52М, модификации которых обусловлены российским опытом в Сирии. Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотографии, размещенные в соцсетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запустить это оружие за пределы досягаемости украинской ПВО, отмечает британская разведка.