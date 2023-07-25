Херш обвиняет администрацию Байдена в нападении на Крымский мост

Администрация Байдена сыграла решающую роль в двух атаках на Крымский мост, в ходе которых применялись американские технологии. Об этом в своем блоге написал журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Конечно, это была наша технология, — согласно Хершу, заявил американский чиновник, — беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду как торпеда».

На вопрос журналиста о возможности возмездия со стороны Путина неназванный чиновник ответил: «Что будет делать Путин? Мы так далеко не думаем. Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет».