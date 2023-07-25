Мадат Гулиев на Международной оборонной выставке в Стамбуле фото
Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев осмотрел стенды Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023, которая проходит в Стамбуле.
Согласно сообщению пресс-службы Миноборонпрома, Мадат Гулиев ознакомился с представленными на стендах турецких компаний TUSAŞ, ASELSAN, SANLAB, ARMELSAN, SDT Space & Defence Technologies и других изделиями оборонного назначения и новыми технологиями.
Мадат Гулиев провел двусторонние встречи с руководством компаний ASELSAN и TUSAŞ.