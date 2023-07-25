Раскол в турецкой оппозиции: Имамоглу против Кылычдароглу

Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что общество хочет перемен в лице Кемаля Кылычдароглу и его администрации в Республиканской народной партии (РНП), сообщается на официальной странице политика в Twitter.

Экрем Имамоглу сделал новое заявление относительно набирающих оборот споров вокруг необходимых перестановок в Республиканской народной партии. Напомнив, что они создали веб-сайт под названием «Смена власти», Имамоглу пояснил, что на сайте было размещено более 100 тысяч мнений и предложений.

Имамоглу сказал: «Общество хочет, чтобы лидер и руководство изменились, и это изменение должно касаться как поколения, так и видения».

Экрем Имамоглу заявил: «Общество ожидает, что будет определено четкое видение и политика в соответствии с запросами общества, а также будет выработано всеобъемлющее понимание демократии и секуляризма».