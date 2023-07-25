Путин заявил о разгроме украинских войск

Президент России Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели успехов ни на одном из участков Запорожского направления при контрнаступлении.

«Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», – утверждает Путин, которого цитируют российские СМИ.

По словам главы российского государства, украинская армия «потеряла свыше 200 человек» в последней атаке. Потери ВС РФ, уверяет Путин, более чем в десять раз меньше.

Президент РФ также заявил, что якобы Украина «применила большое количество бронетехники – 50 единиц, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены».