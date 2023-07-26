У омбудсмена состоялось заседание рабочей группы

Состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере медиации под председательством Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой. В мероприятии приняли участие представители Аппарата омбудсмена, Совета по медиации, государственных учреждений и медиаторы.

Выступая со вступительной речью на встрече, омбудсмен проинформировала об интеграции медиации в законодательство Азербайджанской Республики и правовых реформах, проводимых в этой сфере.

Уполномоченная сообщила, что между Аппаратом омбудсмена и Советом по медиации существует тесное сотрудничество с целью расследования жалоб, связанных с посреднической деятельностью в нашей стране, совершенствования законодательства в этой сфере и организации просветительской работы.