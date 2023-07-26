Лига конференций: «Габала» забила быстрый гол киприотам обновлено 20:06
И уже на 4-й минуте «Габала» открывает счет!
Айюб Аллаш получил мяч от Омара Хани и отправил мяч в ворота. 1:0!
*** 20:00
Матч «Габала» - «Омония» начался.
*** 19:35
Стартовые составы команд.
«Габала»: Кристоф Атангана, Илькин Гыртымов, Лукас Африко, Эмиль Сафаров, Айюб Аллаш, Омар Хани, Ульви Искендеров, Мурад Мусаев, Урфан Аббасов, Ахмед Исайя, Осама Халайла.
«Омония»: Фабиано, Маркиньос, Сену Кулибали, Адам Лэнг, Адам Мэтьюс, Морето Кассама, Иоаннис Кусулос, Вилли Семеду, Роман Безус, Лойзос Лойзу, Карим Ансарифард.
*** 17:40
Сегодня в 20:00 в Габале начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским футбольным клубом «Габала» и кипрской «Омонией».
Судить встречу будет бригада арбитров из Румынии во главе с Андреем Чивулете.
Ответная игра состоится 3 августа на Кипре. Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде с сильнейшим в противоборстве «Мидтьюлланд» (Дания) – «Прогрес» (Люксембург).
«Габалу» с кипрскими командами жребий сводил один раз. В Лиге Европы сезона 2015/16, в свои лучшие времена, «Габале» попался «Аполлон». Матч на Кипре получился жутко скандальным и завершился вничью 1:1. В ответной игре «Габала» выиграла 1:0 и прошла дальше, а затем, одолев греческий «Панатинаикос», впервые в своей истории пробилась в групповой этап.
«Омония» также играла с азербайджанскими командами лишь раз. Клуб из Никосии соперничал с «Карабахом» на групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. На Кипре азербайджанская команда выиграла 4:1, а в Баку «Омонии» удалось сыграть вничью 2:2, в том числе благодаря грубой ошибке голкипера Шахрудина Магомедалиева. Тема ляпов вратаря «Карабаха» актуальна сейчас как никогда. Накануне в матче Лиги чемпионов «Ракув» - «Карабах» он вновь привез гол в свои ворота.