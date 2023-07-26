Синоптики обратились к населению с предупреждением

В пятницу, 28 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, с 29 июля и до утра 30 июля - северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В первой половине 29 июля в отдельных местах полуострова порывы ветра достигнут 28-33 м/с. Об этом заявили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно сообщению, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 5-7 градусов, 29 июля составит 25-28 градусов тепла.

С 28 по 30 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами возможны кратковременные ливни, грозы, град. Прогнозируется усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с.

Возможно увеличение водности рек, в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.