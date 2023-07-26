В Азербайджане презентовали новую платформу телемедицины

В ходе беседы проживающий в Дании профессор Масуд Ашина выразил признательность Ильхаму Алиеву за созданные условия и возможности, отметил, что основная цель данных технологий – оказывать медицинские услуги гражданам, проживающим в Карабах е и Восточном Зангезуре, используя телемедицину.

27 мая 2022 года в селе Агалы Зангиланского района состоялось торжественное открытие первого этапа проекта «Умная деревня». Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии, пообщались с азербайджанскими врачами, обслуживающими население, посредством виртуальной платформы Salam Doktor.

Президент поблагодарил профессора и других врачей за присоединение к этой инициативе, подчеркнул важную роль наших соотечественников, проживающих за рубежом, в реализации указанной платформы. Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул важность применения высоких технологий, в том числе в области медицины и других сферах.

В продолжение вышеназванной инициативы были проведены консультации профессором Масудом Ашиной через телемедицинскую платформу и при поддержке врача Сархана Амиргулиева, специализирующегося на головных болях, с жителями села Агалы, страдающими головными болями и мигренью в начальной стадии.

В целом в опросе в рамках проекта приняли участие более 200 жителей. 40 процентов из них жаловались на различные виды головных болей. С этими жителями были проведены индивидуальные повторные консультации, уточнены их диагнозы, даны соответствующие рекомендации. У одной группы жителей были хронические головные боли: по этой причине 26 июля 2023 года они встретились с профессором для постановки более точного диагноза.

Онлайн-прием к врачу состоялся между селом Агалы и Копенгагеном через платформу Salam Doctor в формате видеоконференции.