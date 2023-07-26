Единственное, на что Украина и НАТО могут рассчитывать для победы в войне с Россией, — это внутреннее недовольство в РФ. А именно «сценарий вьетнамской войны - когда общество вышло на улицы и заставило политиков прекратить авантюру». Такое мнение высказал российский военный эксперт, обозреватель оппозиционной «Новой газеты» Валерий Ширяев в интервью журналисту Алексею Пивоварову.

Как сказал Ширяев, этим объясняются усилия российского руководства создать видимость «заморской операции» во время войны в Украине: мол, битвы идут где-то далеко, а в стране продолжается обычная жизнь.

«Они всеми силами пытаются показать людям, что ничего особенного не происходит», — сказал эксперт.

По мнению Ширяева, для Кремля военная победа будет заключаться в «отторжении от Украины таких существенных частей, что это приведет к ликвидации украинского государства в границах 1991 года и возникновению некоей другой Украины». Эта Украина с точки зрения РФ (как ее видит эксперт) должна будет иметь внеблоковый статус и небольшие вооруженные силы. По словам Ширяева, достичь этой цели Россия не сможет без полного разгрома ВСУ.

При этом, как считает эксперт, очень сложно сформулировать, что такое «поражение России». Как он сказал, даже изгнание россиян за границы Украины 1991 года не будет означать полного проигрыша РФ и окончания войны, если внутри самой России не случится «вьетнамский сценарий».

«Россия может отступать до Ростова-на-Дону, а потом опять вернуться назад. Она ведет войну на своей границе», — сказал Ширяев.

Также эксперт считает, что полного проигрыша РФ опасаются американцы, поскольку Москва владеет мощным ядерным вооружением и «неизвестно, что с ним будет в процессе этого коллапса».

Что касается «корейского сценария» (перемирия по линии фронта), то на него могут пойти, только если обе стороны понесут настолько существенные людские и материальные потери, что дальше сил воевать у них не будет. Также «корейский сценарий» невозможен без международных гарантий с участием Запада, чтобы война снова не началась.