18:37

Армянская сторона всячески препятствует мирному процессу, заявил заместитель министра иностранных дел Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса для информирования по текущей ситуации в регионе.

«С одной стороны, армянская сторона препятствует использованию предлагаемых Азербайджаном возможностей по доставке необходимых грузов и товаров для армянского населения Карабаха, что к слову, служило бы также их реинтеграции в азербайджанское общество, отметил замминистра. С другой стороны, Армения демонстративно вмешивается во внутренние дела Азербайджана под предлогом «гуманитарной помощи», вводя в заблуждение международное сообщество различными шоу», - сказал Азимов. По его словам, если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, как она заявляла об этом, она не должна возражать против доставки грузов по дороге Агдам-Ханкенди и препятствовать процессу реинтеграции.

*** 18:26 После долгого отсутствия на страницах азербайджанских СМИ замминистра иностранных дел Азербайджана, известный дипломат Араз Азимов провел брифинг для представителей дипкорпуса. Азербайджан всегда был стороной, выступающей с мирными инициативами, заявил замминистра иностранных дел Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса с целью информирования о текущей ситуации в регионе.

По словам Азимова, после войны Азербайджан выступил с мирной инициативой, заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией в соответствии с нормами и принципами международного права, территориальной целостности и неприкосновенности границ, взаимного признания суверенитета и принципа суверенного равенства. Замглавы МИД отметил также, что Лачинская дорога является составной частью территории Азербайджана. Он сообщил, что Азербайджан установил на своей территории погранично-пропускной пункт для использования его своими гражданами. Азимов напомнил, что это право подтверждено в последнем решении Международного суда. «Армянская сторона, которая не смогла этого переварить, обстреляла азербайджанского пограничника, совершила провокации против нашего флага, продолжала злоупотреблять Лачинской дорогой», - сказал он. По словам замминистра, Армения сама ограничивает пользование Лачинской дорогой: «Азербайджан создал условия для использования армянскими жителями дороги в медицинских целях. А дорогу Агдам - Ханкенди предлагается использовать для поставок большего количества продуктов, что может поспособствовать реинтеграции в азербайджанское общество армянских жителей».