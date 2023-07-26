После долгого затишья... Араз Азимов выступил с заявлением обновлено 18:37
Армянская сторона всячески препятствует мирному процессу, заявил заместитель министра иностранных дел Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса для информирования по текущей ситуации в регионе.
«С одной стороны, армянская сторона препятствует использованию предлагаемых Азербайджаном возможностей по доставке необходимых грузов и товаров для армянского населения Карабаха, что к слову, служило бы также их реинтеграции в азербайджанское общество, отметил замминистра.
С другой стороны, Армения демонстративно вмешивается во внутренние дела Азербайджана под предлогом «гуманитарной помощи», вводя в заблуждение международное сообщество различными шоу», - сказал Азимов.
По его словам, если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, как она заявляла об этом, она не должна возражать против доставки грузов по дороге Агдам-Ханкенди и препятствовать процессу реинтеграции.
*** 18:26
После долгого отсутствия на страницах азербайджанских СМИ замминистра иностранных дел Азербайджана, известный дипломат Араз Азимов провел брифинг для представителей дипкорпуса.
Азербайджан всегда был стороной, выступающей с мирными инициативами, заявил замминистра иностранных дел Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса с целью информирования о текущей ситуации в регионе.
По словам Азимова, после войны Азербайджан выступил с мирной инициативой, заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией в соответствии с нормами и принципами международного права, территориальной целостности и неприкосновенности границ, взаимного признания суверенитета и принципа суверенного равенства.
Замглавы МИД отметил также, что Лачинская дорога является составной частью территории Азербайджана.
Он сообщил, что Азербайджан установил на своей территории погранично-пропускной пункт для использования его своими гражданами. Азимов напомнил, что это право подтверждено в последнем решении Международного суда.
«Армянская сторона, которая не смогла этого переварить, обстреляла азербайджанского пограничника, совершила провокации против нашего флага, продолжала злоупотреблять Лачинской дорогой», - сказал он.
По словам замминистра, Армения сама ограничивает пользование Лачинской дорогой: «Азербайджан создал условия для использования армянскими жителями дороги в медицинских целях. А дорогу Агдам - Ханкенди предлагается использовать для поставок большего количества продуктов, что может поспособствовать реинтеграции в азербайджанское общество армянских жителей».
* * * 17:52
В Министерстве иностранных дел Азербайджана в четверг, 27 июля, замглавы МИД Араз Азимов провел брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.
Как сообщили в министерстве, участников брифинга проинформировали о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.