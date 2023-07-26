Рекордное число утонувших мигрантов

Министр внутренних дел Туниса Камель Феки сообщил, что в этом году у берегов Туниса утонули более 900 человек. Камель Феки в среду сообщил парламенту, что среди найденных тел было 36 тунисцев и 267 иностранцев, передает Aljazeera.

По словам министра внутренних дел страны Камеля Феки, тела не менее 901 утонувших беженцев были обнаружены у побережья Туниса в период с 1 января по 20 июля этого года. Цифры, обнародованные Феки в среду, свидетельствуют о беспрецедентном количестве жертв у берегов страны.

Стоит отметить, что североафриканская страна столкнулась с рекордной волной миграции в этом году и частыми трагическими случаями, когда лодки с беженцами и мигрантами тонут в надежде добраться до итальянского побережья.