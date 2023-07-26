Генсек ООН: «Эра глобального потепления закончилась. Наступила эпоха глобального кипения»

Глава ООН сделал ряд резких замечаний по поводу экстремальной жары в этом месяце во всем мире, которая, по его словам, «бьет рекорды по всем направлениям», передает его слова Sky News.

Выступая в Нью-Йорке, Антониу Гутерриш сказал, что это было «жестокое лето» для большей части Европы, Китая и Северной Америки: «Для всей планеты это катастрофа».

«Для ученых очевидно, что виноват человек. Все это полностью согласуется с прогнозами и неоднократными предупреждениями».

Он продолжил: «Единственный сюрприз — это скорость изменений. Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Эра глобального потепления закончилась. Наступила эпоха глобального кипения».

Генсек добавил: «Воздухом невозможно дышать. Жара невыносима. А уровень доходов от ископаемого топлива и бездействия в отношении климата неприемлем».

Гутерриш обратился к мировым лидерам с призывом срочно возглавить деятельность по борьбе с изменением климата.

«Больше никакой нерешительности. Больше никаких оправданий. Больше не нужно ждать, пока другие сделают первый шаг. На это просто больше нет времени», — заключил он.