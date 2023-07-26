Французский военный самолет вылетел в Нигер, сообщил полковник вооруженных сил африканской страны Амаду Абдраманете.

По крайней мере, один французский военный самолет приземлился сегодня в столице Нигера Ниамее, несмотря на то, что после объявления о перевороте армия закрыла воздушное пространство страны.

В Министерстве обороны и иностранных дел Франции не прокомментировали данные заявления.