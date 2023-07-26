Украинцы оттесняют россиян в Бахмуте

Украинские защитники постепенно продвигаются на юге от Бахмута, в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки продолжаются жесткие бои, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят довольно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага", - сообщила Маляр.

Она добавила, что на Купянском направлении российская армия атакует, пытаясь выбить ВСУ с господствующих высот. По словам Маляр, за сегодня на этом направлении украинские войска отбили несколько штурмов без потери позиций.