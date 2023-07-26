МИД призвал Армению извиниться

Утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" ничто иное, как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность необоснованными политическими манипуляциями, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно попытки направить груз на азербайджанские территории.

"Эта провокация в очередной раз демонстрирует, что утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" ничто иное, как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность необоснованными политическими манипуляциями.

Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в попытках так называемого "геноцида", армянская сторона должна извиниться за принудительную депортацию азербайджанцев с территории Армении, факты массовых убийств при изгнании людей из их домов, преступления против человечности, включая геноцид, в результате агрессии и оккупации территорий Азербайджана, политику этнической чистки и другие совершенные деяния", - говорится в заявлении МИД.