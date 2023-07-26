200 азербайджанцев помогут создать истребитель пятого поколения
Азербайджан в ближайшее время отправит 200 молодых людей в Турцию для участия в проекте национального боевого самолета KAAN, заявил министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.
«Глава государства дал поручение, чтобы мы тесно сотрудничали с турецкой стороной в области оборонной промышленности. И уже подписаны документы с несколькими турецкими компаниями», - сказал Гулиев.
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