Уйгурская община Турции вместе с местными религиозными ассоциациями провели протест перед китайским консульством в Стамбуле на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Турцию.

Протестующие скандировали: «Фашистский Китай, останови геноцид уйгуров» и «Турция, защити своих братьев».

Протестующие заявили турецким СМИ, что Ван И является одним из виновников геноцида уйгуров, а его визит в Турцию является тревожным для уйгурской общины.

В ответ на визит И уйгурские организации в Турции опубликовали совместное заявление для прессы, в котором призвали турецкие власти признать геноцид уйгуров и других мусульманских народов в Синьцзяне.