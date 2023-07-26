Мирзоян: Армения не вправе обсуждать поставки товаров в Карабах
Армения не имеет полномочий и не может обсуждать вопросы путей доставки товаров в Карабах, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Ранее сегодня замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов заявил, что если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, как она заявляла об этом, она не должна возражать против доставки грузов по дороге Агдам-Ханкенди и препятствовать процессу реинтеграции.
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