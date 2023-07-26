На третий день Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева и председателя Комитета оборонной промышленности Турции Халюка Гёргюна, сообщили в министерстве.

Гулиев поздравил Гёргюна с новым назначением, пожелал успехов в деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о более тесном продолжении сотрудничества двух братских стран в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках выставки между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компанией TUSAŞ был подписан протокол о намерениях с целью подготовки инженерно-технических кадров, которые примут участие в предстоящих совместных проектах в области производства национальных боевых самолетов.

В церемонии подписания приняли участие Гулиев, Гёргюн и другие официальные лица.

В рамках выставки также был подписан протокол о сотрудничестве между Министерством оборонной промышленности и турецкой компанией Makine ve kimya endüstrisi.

Документ подписали заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и заместитель министра национальной обороны Турции Джелал Сами Тюфекчи.