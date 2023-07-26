Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провели встречу на полях 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023, сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

Гулиев поздравил Гюлера с назначением на должность министра национальной обороны и отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной промышленности.

На встрече были обсуждены перспективы взаимного военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что на проходящей 25-28 июля Международной выставке демонстрируется произведенная на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана продукция оборонного назначения по 131 наименованию, в том числе различные виды стрелкового оружия, боевые машины ближнего боя, минометы, боеприпасы различного калибра, беспилотные летательные аппараты.