Более ста российских туристов оказались в затруднительном положении в аэропорту Еревана без еды и жилья, после того как венгерская авиакомпания WizzAir отказалась выполнить рейс в Австрию, пишут российские телеграм-каналы.

Группа туристов должна была отправиться из Москвы в Вену с пересадкой в столице Армении, и их вылет из аэропорта «Звартноц» был запланирован на 4 утра, однако перевозчик неоднократно переносил рейс без объяснения причин. Последнее запланированное время вылета назначено на следующий день в 17:45.

Туристы были вынуждены провести длительное время в холле аэропорта, однако им не предоставили питание и место для ночлега. Они находятся в ожидании вылета уже почти сутки. К сожалению, снимать происходящее запретили, и сотрудники аэропорта высказывают неуважительные комментарии, утверждая, что туристы сами виноваты, так как решили сэкономить на билетах.