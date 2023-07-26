Леонид Швец, автор haqqin.az 21:37

Питерский форум Россия – Африка выдался в этом году веселым. Просто глаза разбегаются от разного рода казусов и несуразностей, сопровождавших мероприятие, призванное вселить в представителей Черного континента уверенность в том, что Россия им настоящая сестра и где-то даже мать. Передовой уровень организации должны были обеспечить специальные автобусы-шаттлы, которые бы курсировали между вокзалами, гостиницами и площадками форума, бесплатно развозя его участников. Но что-то пошло не так, в местах посадки образовывались огромные недовольные толпы, кому-то приходилось добираться своим ходом. Но когда Африке было легко?

Непросто было и патриарху Кириллу. Прежде чем заявить всем о том, что Россию и страны Африки объединяют «приверженность традиционным ценностям и консервативный взгляд на человеческую природу», глава Русской православной церкви назвал Путина Владимиром Васильевичем. То ли эдакий придворный намек на Грозного, то ли просто старик стал забываться. Зато Владимир «Васильевич» пообещал, как когда-то делали в Советском Союзе, учить африканских студентов, подбросить бесплатно зерна нескольким братским странам и ходатайствовать перед Большой двадцаткой, чтобы туда позвали Африканский союз. Да, еще обещано развернуть обучение африканцев русскому языку и расширить вещание российских телеканалов, это особенно мощный пункт. Что касается экономики, Путин с удовлетворением отметил, что товарооборот с Африкой вырос до 18 миллиардов долларов. Правда, в 2019 году он с удовлетворением отмечал рост до двадцати миллиардов. Отрицательный рост тоже ведь в каком-то смысле рост. Для сравнения китайский товарооборот с африканскими странами только в первом квартале 2023 года составил 69 миллиардов. Но Пекин же не ставит задачу учить африканских детей китайскому!

По сравнению с 2019 годом отрицательно выросло и число участников форума: тогда было 43 главы государств, в этот раз – 17. Многие страны ограничились уровнем министров иностранных дел или даже послов. При этом, как верно подметил политолог Александр Морозов, участие целого ряда африканских политиков означало не их заинтересованность в мероприятии, а заинтересованность французской разведки, отрядившей их туда. Французской, а особенно американской разведке, например, было интересно узнать, что в кулуарах форума активно тусит Виктор Бут, скандально известный торговец оружием, отсидевший в американской тюрьме, а нынче опять готовый снабжать братские нищие народы оружием и боеприпасами для пущего процветания континента и его мирного развития. Но, главное, нельзя было не обратить внимания на то, что в гостиницах африканских друзей обхаживает никто иной, как вчерашний мятежник и бунтарь Евгений Пригожин. Ходят даже смелые слухи, что «повара» допустят к закрытой вечеринке для участников форума, на которую придет сам Путин. Правда, в такой уж высокий уровень вдруг вернувшегося доверия со стороны президента к «изменнику» верится не очень.

Забавно, кстати, что открытие форума совпало с новостью о военном перевороте в Нигере. Там президентская гвардия возмутилась отставкой своего командира и арестовала президента. Армия, поколебавшись, присоединилась к бунтовщикам. Напоминает местами июньские события в России, не так ли? Только судьба президента и мятежников разная. Тут еще интересно, что Нигер – это страна, относящаяся к Сахелю, поясу государств южнее Сахары, именно в этом регионе особенно активно действуют «вагнеровцы». Смещенный президент Мохамед Базум имел поддержку Запада, в частности США и Франции, а теперь повстанцы могут запросто запросить помощи у России, и Путин придет на помощь, послав туда людей Пригожина, а то и его самого. Рабочее присутствие «повара» на форуме свидетельствует о том, что африканское направление пока некому больше подхватить. Ведь политика России строится исключительно на личных коррупционных связях с тамошними властителями, которым ЧВК «Вагнер», среди прочего, обеспечивает безопасность. Особенно сильны позиции российских наемников в Центральноафриканской Республике и в Мали. Вероятно, незаменимость Пригожина на африканском направлении стала не последним элементом сделки-примирения с Путиным. Хотя тот, конечно же, ничего не забыл, и постарается в назидание другим укоротить жизнь предателю. Не сейчас, позже.