Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран

В обращении говорится, что распространяемая в последнее время информация о якобы нехватке продовольствия и медикаментов для жителей армянской национальности, проживающих на территориях временной дислокации российских миротворческих сил в Карабахском регионе Азербайджана, является политической манипуляцией, направленной на запутывание международного сообщества и нацеленной на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Отмечается, что закрытие сепаратистами предложенной Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села свидетельствует об истинных намерениях сил, начавших эту кампанию. Отмечается, что цель состоит в том, чтобы предотвратить реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество или максимально продлить этот процесс.

В конце обращения отмечается, что международное сообщество должно ответственно подходить к комментариям, не поддаваться на манипуляции армянской стороны и разъяснять Армении необходимость проявления лояльности к конструктивному диалогу.