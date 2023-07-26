Украинцы нащупали слабое место россиян

Украинская армия нащупала слабое место в российской обороне и усилила масштаб наступательных действий, отправив в бой ранее не задействованные резервы. Об этом два американских чиновника рассказали CNN.

По словам одного из официальных лиц США, с которым пообщались журналисты, хотя украинское командование все еще сохраняет некоторые соединения в резерве, основную часть сил, выделенных для контрнаступления, уже пустили в дело.

"Упорство, кажется, принесло некоторые результаты. В ходе контрнаступления были прорваны некоторые элементы российских оборонительных рубежей на юго-востоке, и резервные подразделения прибыли, чтобы воспользоваться этой возможностью", – рассказал изданию чиновник.

Украинская 47-я бригада, участвующая в наступлении, подтвердила CNN, что продвигается вперед, заявив: "Пехота продвигается. Артиллерия прикрывает. Экипажи "Брэдли" уничтожают пехоту противника и его технику".