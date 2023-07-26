Зеленский посетил Николаев и встретился с военными медиками ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, посетил город Очаков Николаевской области, где провел встречу с военными медиками.
"Стабилизационный медпункт в Очакове. Здесь получают медицинскую помощь раненые на передовой защитники Украины. Имел честь лично вручить военным медикам государственные награды", - отметил Зеленский.
Украинский президент также сообщил, что ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области.
Отметим, что Очаков Николаевской области постоянно подвергается российским обстрелам с начала войны. Недавно россияне обстреляли многоэтажное здание и библиотеку в городе.