Россиян призвали готовиться к массовой мобилизации

В России могут объявить всеобщую мобилизацию уже через несколько месяцев по причине высоких потерь армии в Украине, рассказал российский оппозиционер и правозащитник Владимир Осечкин.

Он отметил, что на ближайшие несколько недель у России есть ресурс для войны.

"Есть несколько сформированных новых дивизий, которые они бросают в зону боевых действий. И они на них делают серьезную ставку. Они их хорошо экипировали, вооружили, собрали большое количество наемников под эти знамена", - рассказал эксперт.

Он отметил, что госкорпорации, отправляющие свои подразделения на войну, доплачивают к выплатам от Минобороны РФ такую же сумму. При этом солдатам могут выплачивать наперед сумму за полгода службы одновременно.

"Они старались использовать огромное количество этих плюшек, чтобы заманить людей, отправляя их на убой. Но с учетом того, какое количество солдат они расходуют ежедневно и какое новое вооружение сейчас поступает в ВСУ и как они им умеют пользоваться, ну наверно на месяц-два этого решения хватит", - сказал он.

Таким образом, отметил Осечкин, если не произойдет каких-либо резких изменений ситуации, объявления мобилизации можно ожидать уже осенью:

"Вполне возможно, что в сентябре-октябре они (российские власти) объявят уже полную мобилизацию".