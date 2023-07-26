Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины. Об этом говорится в публичном отчете, который опубликовал Офис директора национальной разведки США.

Отчет в основном цитирует данные из открытых источников и сообщения западной прессы в поддержку своих утверждений. Но он также содержит оценки разведывательного сообщества США о том, что Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях".

Согласно отчету, по состоянию на март текущего года Китай поставил в Россию беспилотники и их части на сумму более 12 миллионов долларов, что подтверждается "сторонним анализом" данных российской таможни.

Кроме того, китайские государственные оборонные компании поставляли российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями, различную технику двойного назначения. В отчете подчеркивается, что речь о той технике, "которую московские военные используют для продолжения войны в Украине". В частности, речь идет о "навигационном оборудовании, технике для постановки помех и запчастях к истребителям".

Экспорт полупроводников из Китая в Россию также значительно вырос с 2021 года. В отчете утверждается, что "полупроводники американского производства или под американскими брендами на сотни миллионов долларов поступают в Россию", несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль.

В отчете говорится, что китайские фирмы вероятно помогают Москве уклоняться от этих санкций, хотя трудно установить масштабы этой помощи. В докладе говорится, что пока не ясно, намеренно ли Пекин помогает россиянам обходить санкции, или нет.