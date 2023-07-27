Сборная Азербайджана заняла 2-е место на чемпионате Европы

Сегодня мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана по баскетболу провела финальный матч в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово).

Соперником была сборная Кипра. Команда Тахира Бахшиева уступила со счетом 75:78 и стала серебряным призером.

Напомним, сборная Азербайджана уступила Кипру (51:65) и на групповой стадии, но затем поочередно расправилась с Арменией (92:58), Албанией (87:67), Сан-Марино (96:47) и Андоррой (87:64).