Байрамов заявил Ирану о необходимости прекращения армянских провокаций

Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня, а также по ситуации в регионе в постконфликтный период.

Были обсуждены вопросы, вытекающие из последней встречи между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, в целом высоко оценен вклад в развитие отношений, проведенных в последние месяцы встреч на высоком уровне и межведомственных контактов.

В ходе телефонного разговора было заявлено о важности выполнения достигнутых двусторонних и региональных соглашений в области экономики и транспорта.

Байрамов рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период. Вместе с тем он отметил, что заявления, которые в последнее время распространяются в связи с гуманитарной ситуацией вокруг Лачинской дороги и в регионе, являются не чем иным, как политическими манипуляциями. Министр подчеркнул, что армянская сторона должна положить конец провокациям в регионе, уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана как на словах, так и на деле.

Касаясь вопроса исламской солидарности, Байрамов отметил, что Азербайджан решительно осуждает непристойные действия против Корана в некоторых скандинавских странах, важно воздерживаться от таких шагов, нацеленных на исламскую религию.

Было отмечено, что важно решить некоторые открытые вопросы, стоящие в двусторонней повестке дня между Азербайджаном и Ираном.