Индийские спецслужбы летят в Баку за опасным бандитом главное на этот час
Индийские спецслужбы арестовали Викрамджита Сингха и Викрама Брара, являющихся подручными индийского гангстера Сачина Бишной, находящегося в настоящее время в одной из тюрем Азербайджана.
Арестованные являются членами банды родственника Сачина Бишной - лидера индийской преступной группировки Лоуренса Бишной. Их обвиняют в причастности к убийству в апреле 2022 года популярного индийского певца, рэпера, актера и политического активиста Сидху Мус Вала.
Ожидается, что в ближайшее время Сачин Бишной будет экстрадирован из Азербайджана в Индию.
Как сообщают индийские СМИ, Викрам Брара работал «связным» банды Лоуренса Бишной в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда по его указанию в адрес различных лиц поступали звонки с целью шантажа и вымогательств.
Напомним, что Сачин Чапан Бишной, один из организаторов убийства певца, в апреле этого года бежал в Азербайджан по поддельному паспорту, предварительно снабдив убийц Мус Валы оружием и разработав для них план покушения на певца.
Судя по всему, индийским спецслужбам наконец удалось завершить процесс экстрадиции гангстера. Как сообщается, в ближайшие дни он будет отправлен из Баку в Нью-Дели на специальном самолете.
По сообщениям СМИ, для осуществления процедуры экстрадиции Сачина Бишной в азербайджанскую столицу вылетели сотрудники спецслужб Индии.