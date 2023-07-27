Индийские спецслужбы арестовали Викрамджита Сингха и Викрама Брара, являющихся подручными индийского гангстера Сачина Бишной, находящегося в настоящее время в одной из тюрем Азербайджана.

Арестованные являются членами банды родственника Сачина Бишной - лидера индийской преступной группировки Лоуренса Бишной. Их обвиняют в причастности к убийству в апреле 2022 года популярного индийского певца, рэпера, актера и политического активиста Сидху Мус Вала.

Ожидается, что в ближайшее время Сачин Бишной будет экстрадирован из Азербайджана в Индию.