Сельчане жалуются, что по ночам сотрудники компании сжигают отходы от забоя птицы, вследствие чего по всей округе распространяется сильнейший смрад, а внутренности и кровь домашних птиц напрямую сливают в реку Ленкоранчай.

Жители села Тангиван Ленкоранского района утверждают, что птицеводческий комплекс Lebro, принадлежащий ООО Lerik Broyler и расположенный в селе Пиран Лерикского района, систематически загрязняет окружающую среду.

Вугар Алиев, житель села Тангиван, рассказал haqqin.az, что он и его односельчане неоднократно писали в социальных сетях о творящемся безобразии, иллюстрируя их фото- и видеодокументами.

По словам жителей, из-за птицеводческого комплекса Lebro, на который поступали неоднократные жалобы на «горячую линию» Министерства экологии и природных ресурсов, люди много лет не могут пользоваться рекой для орошения сельхозугодий и даже не рискуют поить в ней домашний скот.

Ситуация усугубляется тем, что помимо птицефабрики, здесь также функционирует песчано-гравийный карьер, нещадно эксплуатирующий русло этой многострадальной реки.

Следует уточнить, что птицеводческий комплекс Lebro работает в селе почти десять лет. Во время пандемии коронавируса он был сдан в аренду турецкому бизнесмену, и этот период сельчане вспоминают с благодарностью, поскольку не сталкивались ни с какими проблемами.

Однако пандемия завершилась, и все вернулось на круги своя.

Забой птицы на фабрике происходит каждые 20-30 дней. В этом процессе заняты десятки местных жительниц, которые отказались отвечать на вопросы корреспондента haqqin.az.

По словам жителей села, птицефабрика Lebro принадлежит депутату Милли Меджлиса Игбалу Мамедову и управляется его родственниками.