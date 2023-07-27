В Ленкорани птицефабрика депутата загрязняет окружающую среду. Недовольных называют «предателями» наш спецреп
Жители села Тангиван Ленкоранского района утверждают, что птицеводческий комплекс Lebro, принадлежащий ООО Lerik Broyler и расположенный в селе Пиран Лерикского района, систематически загрязняет окружающую среду.
Сельчане жалуются, что по ночам сотрудники компании сжигают отходы от забоя птицы, вследствие чего по всей округе распространяется сильнейший смрад, а внутренности и кровь домашних птиц напрямую сливают в реку Ленкоранчай.
Вугар Алиев, житель села Тангиван, рассказал haqqin.az, что он и его односельчане неоднократно писали в социальных сетях о творящемся безобразии, иллюстрируя их фото- и видеодокументами.
По словам жителей, из-за птицеводческого комплекса Lebro, на который поступали неоднократные жалобы на «горячую линию» Министерства экологии и природных ресурсов, люди много лет не могут пользоваться рекой для орошения сельхозугодий и даже не рискуют поить в ней домашний скот.
Ситуация усугубляется тем, что помимо птицефабрики, здесь также функционирует песчано-гравийный карьер, нещадно эксплуатирующий русло этой многострадальной реки.
Следует уточнить, что птицеводческий комплекс Lebro работает в селе почти десять лет. Во время пандемии коронавируса он был сдан в аренду турецкому бизнесмену, и этот период сельчане вспоминают с благодарностью, поскольку не сталкивались ни с какими проблемами.
Однако пандемия завершилась, и все вернулось на круги своя.
Забой птицы на фабрике происходит каждые 20-30 дней. В этом процессе заняты десятки местных жительниц, которые отказались отвечать на вопросы корреспондента haqqin.az.
По словам жителей села, птицефабрика Lebro принадлежит депутату Милли Меджлиса Игбалу Мамедову и управляется его родственниками.
Кямал Гусейнов, председатель сельского муниципалитета Рво, в который входит село Тангиван, сказал, что слышал об экологических проблемах, которые создает птицефабрика, однако этот вопрос территориально не входит в его компетенцию.
«Сейчас я нахожусь на берегу Каспийского моря, на участке, куда впадает Ленкоранчай, - сказал Гусейнов. – Но ничего необычного я не вижу».
А Назакет Ибрагимова, бывший председатель муниципалитета села Пиран, отреагировала на жалобу жителей села Тангиван с нескрываемым возмущением.
«Я не имею никакого отношения к Игбалу Мамедову, но люди, которые жаловались, просто лгут, - заявила Ибрагимова. - Они предатели, как еще их назвать? Ведь столько людей из Лерика, Ленкорани, Астары и других районов работают на бройлерном предприятии и зарабатывают на хлеб для своих семей. Никто не может доказать, что компания загрязняет окружающую среду и реку. В селе Пиран об этом точно ничего не слышали».
На официальном сайте компании указано, что ООО Lerik Broyler является одним из крупнейших в Азербайджане птицеводческих предприятий, оснащенным импортным оборудованием.
В пресс-службе Lerik Broyler редакции haqqin.az сообщили, что выдвинутый жителями села Тангиван судебный иск уже обсуждался в прессе, а потому они «не видят необходимости в дальнейших комментариях».
«Высказанные жалобы в ходе расследования не подтвердились, - сказал Хикмет Ализаде, начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов. - Правда, люди говорят, что все нарушения происходят ночью. Именно поэтому на местности дежурит наш сотрудник».
Ализаде добавил, что даже несмотря на то, что компания Lerik Broyler получила серьезное предупреждение, Министерство экологии не может принять меры, пока факт нарушений не будет доказан.
Джавид Гара, глава организации «Экофронт», заявил, что бройлерную фабрику изначально нельзя было строить так близко к жилому поселку и реке. По его словам, чиновники, выдавшие разрешение на строительство птицефермы, нарушили закон.
«Мы были в селе Пиран много раз и полностью исследовали ситуацию, - подчеркнул экологический активист. – Зловоние здесь чувствуется постоянно. А при сжигании отходов оно становится еще непереносимее».