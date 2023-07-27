Мятеж Пригожина назвали срежиссированным

Мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина на самом деле не было, его срежиссировали российские спецслужбы. В свою очередь, российский президент Владимир Путин использовал мятеж для чисток в армии – уничтожения реальной военной оппозиции в отношении него самого, заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Сейчас в российской армии происходит тотальная зачистка, которая напоминает 1937-39 годы. То есть изменение практически всего российского генералитета", – подчеркнул в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В то же время, по его словам, появление Евгения Пригожина на форуме "Россия – Африка" не является случайностью.

"Это сигнал странам Африки, что РФ будет представлять свое присутствие, используя ЧВК "Вагнер" и другие ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены", – добавил Снегирев.