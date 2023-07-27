Зеленский отреагировал на скандал c отдыхавшим на Мальдивах депутатом

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на скандал с народным депутатом Юрием Аристовым, который «прославился» отдыхом на Мальдивах.

Зеленский отметил, что считает решение парламента досрочно прекратить полномочия депутата Юрия Аристова справедливым. А намерение любого чиновника уехать куда-то за границу следует проверять до секунды.

«Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Если кто очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет», - сказал он.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Юрий Аристов в июле отдыхал с семьей в роскошном 5-звездочном отеле на Мальдивах.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что потребует лишения мандата Аристова. Впоследствии депутат сам написал заявление.