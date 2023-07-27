Юлия Медведева, специально для haqqin.az 01:56

Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохаммеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов, а также о закрытии границ страны на западе Африки. Президент Нигера Мохаммед Базум подписал заявление об отставке. Главарем хунты может стать генерал Моди Салиф, который активно сотрудничает с военными Мали и ЧВК «Вагнер». В прочем, сейчас разговор не о «Вагнере» в Африке, а о Африке как таковой. Точнее, о том, почему она является в мире «серой зоной», с которой невозможно выстраивать какие-либо долгосрочные отношения, а мечты о таковых являются не более чем геополитическими фантазиями.

Вопрос даже не в том, что значительная часть континента, особенно в так называемой «Черной» Африке представляет собою набор крайне неустойчивых государств, где кругом – трайбализм и коррупция, а правительства этих стран не способны сформулировать свои стратегические интересы за исключением одного – «дайте нам деньги, и побольше, помогите продовольствием, оружием, а отдавать мы ничего не будем, уж как-нибудь спишите». Правда, при должном уровне жесткости и настойчивости они что-то и отдадут. Но не живыми деньгами, а концессиями на разработку их природных ресурсов, от древесины до золота, от бокситов до драгоценных камней. При таких условиях вполне понятно, почему государства «первого мира» плюс Китай стараются избежать тесных связей с правительствами этих стран, отдавая вопросы сотрудничества с ними в руки корпоративных структур. Прежде всего потому, что корпорации – они исключительно про прибыль, причем свою и руки у них совершенно развязаны. Можете себе представить министра иностранных дел какой-нибудь, к примеру, Франции – или того же Китая, которые приезжали бы в любую африканскую столицу с чемоданом наличных и начинали бы там скупать министров или политиков оптом, пятачок за пучок? Вот и я не могу, а ведь именно так в Африке и ведутся дела. Понятно, что чемоданы с наличными официальным чиновникам везти с собою неудобно. А вот представителям частных корпораций – так никаких проблем. Африканцы при каждом удобном случае жалуются, что их грабят, но кто ж им злобный доктор, если они сами создают для этого все условия? Нынешний мир – он, как и века, и десятилетия назад, является «джунглями», где только один закон – закон сильного.