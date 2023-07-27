Разговор не о «Вагнере», а о Нигере. Где найти лесника? главный вопрос
Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохаммеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов, а также о закрытии границ страны на западе Африки.
Президент Нигера Мохаммед Базум подписал заявление об отставке. Главарем хунты может стать генерал Моди Салиф, который активно сотрудничает с военными Мали и ЧВК «Вагнер».
В прочем, сейчас разговор не о «Вагнере» в Африке, а о Африке как таковой. Точнее, о том, почему она является в мире «серой зоной», с которой невозможно выстраивать какие-либо долгосрочные отношения, а мечты о таковых являются не более чем геополитическими фантазиями.
Вопрос даже не в том, что значительная часть континента, особенно в так называемой «Черной» Африке представляет собою набор крайне неустойчивых государств, где кругом – трайбализм и коррупция, а правительства этих стран не способны сформулировать свои стратегические интересы за исключением одного – «дайте нам деньги, и побольше, помогите продовольствием, оружием, а отдавать мы ничего не будем, уж как-нибудь спишите».
Правда, при должном уровне жесткости и настойчивости они что-то и отдадут. Но не живыми деньгами, а концессиями на разработку их природных ресурсов, от древесины до золота, от бокситов до драгоценных камней.
При таких условиях вполне понятно, почему государства «первого мира» плюс Китай стараются избежать тесных связей с правительствами этих стран, отдавая вопросы сотрудничества с ними в руки корпоративных структур. Прежде всего потому, что корпорации – они исключительно про прибыль, причем свою и руки у них совершенно развязаны. Можете себе представить министра иностранных дел какой-нибудь, к примеру, Франции – или того же Китая, которые приезжали бы в любую африканскую столицу с чемоданом наличных и начинали бы там скупать министров или политиков оптом, пятачок за пучок?
Вот и я не могу, а ведь именно так в Африке и ведутся дела. Понятно, что чемоданы с наличными официальным чиновникам везти с собою неудобно. А вот представителям частных корпораций – так никаких проблем. Африканцы при каждом удобном случае жалуются, что их грабят, но кто ж им злобный доктор, если они сами создают для этого все условия? Нынешний мир – он, как и века, и десятилетия назад, является «джунглями», где только один закон – закон сильного.
Куда ни ткни – в Африке сплошная экзотика, вроде президента Уганды Йовери Мусевени, пришедшего к власти еще в 1986 году в результате военного переворота и в 2011 году пообещавшему съесть главного кандидата от оппозиции, приготовив из него пирог. И ведь не шутил, реально бы приготовил. На этом фоне Мохаммед Базум – розовый и пушистый. И карманы свои набивал в меру, и всех родственников на высокие посты поставил, и природными ресурсами лихо торговал, складывая выручку от этих продаж в собственный карман – но, опять же, ничего выдающегося по местным меркам не преступал.
Просто кто-то из очередного местного клана решил: «Поцарствовал, себя обеспечил – теперь уступи место другим». Обычно дело если бы в Нигере не активизировались за последние пару лет всевозможные джихадисты, для которых любая смута – просто время возможностей, ведь всем известно, что «золотую рыбку» лучше всего ловить в мутной воде.
Переворот в Нигере – еще одна мина под стабильность в этом и без того нестабильном регионе. Позволю себе помечтать – хорошо было бы, если, как в известном анекдоте про партизан и немцев, пришел бы лесник и всех разогнал. Вот только проблема в том, что в этих местах лесника нет – и не предвидится.