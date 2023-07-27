Брат главы Ленкорани был убит. Задержан сын

Брат главы Исполнительной власти Ленкоранского района Талех Гарашев - Азер Гарашев был убит, утверждает Qafqazinfo.

Согласно информации издания, в ходе проведения полицией оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Гарашев был застрелен. По подозрению в убийстве своего отца из охотничьего ружья задержан сын Азера Гарашева - Азай.

Ранее сообщалось, что брат главы ИВ Ленкоранского района Талеха Гарашева застрелился в своем доме в селе Пирякёчя Кюрдамирского района. Утверждалось, что Азер Гарашев скончался от огнестрельного ранения, полученного вследствие неосторожности.