Беспилотник пытался атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодня ночью, 28 июля, была предпринята попытка атаки «вражеского беспилотника». Он был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет, утверждает мэр.

Минобороны РФ также сообщает о сбитии дрона, который пытался атаковать объекты в Подмосковье. Ведомство назвало это «террористической атакой» и также заявило, что пострадавших и разрушений нет.

Это третья попытка атаковать Москву дронами за июль. 24 июля Москву атаковали два беспилотника. Один дрон врезался в бизнес-центр, другой упал недалеко от зданий Минобороны РФ. Собянин тогда заявил, что «серьезных разрушений и пострадавших нет». 4 июля Минобороны сообщило, что четыре дрона были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы.